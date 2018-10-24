ضبط 3 ملايين قرص ترامادول مهرّبة في شحنة أدوية

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن ضبط نحو ثلاثة ملايين و 26 ألف قرص ترامادول داخل 172 طردا، في قرية الشحن التابعة لمطارات دبي، مشيرة إلى تورط تاجر ومندوب آسيويين في استيرادها من دولة آسيوية أخرى، باستخدام بوليصة شحن «أدوية جنسية»، لشحنها إلى موطن أحد المتهمين.

وشهد ضابط تفتيش في جمارك دبي، خلال التحقيقات النيابية، بانه بينما كان على رأس عمله في «القرية» الشحن، وردت بوليصة شحن أدوية جنسية قادمة إلى دبي من دولة اسيوية عبر النظام الإلكتروني لطيران الإمارات «سلطة المناولة» فتم الاشتباه بها.

ومراقبتها لحوالي 4 أيام، «ولأن الشخص المخلص لها، لم يحضر لإنهاء إجراءاتها، فقد تم الحجز عليها لحين حضوره في اليوم التالي، حيث حضر المتهمان وهما شريك يبلغ من العمر 46 عاماـ ومندوب عمره 29 عاما، لإنهاء إجراءات تلك الشحنة لشحنها إلى بلد المتهم الأول».

وأضاف الشاهد «لدى إحضار المتهمين البيان الجمركي الخاص بالشحنة التي كانت عبارة عن حاويتين، في اليوم التالي، ومن ثم تفتيش تلك الشحنة، تبين أنها تحتوي على 151 طردا بداخلها عقار ترامادول، إضافة إلى طرود أخرى كانت تحتوي على أدوية جنسية.