6 أشهر إلى سنة حبساً لعصابة سرقت مصوغات بنصف مليون درهم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس أفراد عصابة آسيوية مكونة من أربعة أشخاص رجل وثلاث نساء، بين 6 أشهر وسنة مع الإبعاد عن الدولة.

حيث قاموا بسرقة ذهب ومجوهرات بقيمة نصف مليون درهم، وذلك بعد إتلاف خزنة حديدية في بيت الشاكي في عجمان.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بفتح بلاغ يفيد بقيام شخص مجهول بالدخول إلى بيته وإتلاف الخزنة الحديدية وسرقة كل المحتويات، وهي مصوغات ذهبية و5 ساعات غالية الثمن. ومجوهرات تقدر قيمتها إجمالا بنصف مليون درهم، وأسفرت عملية البحث والتحري للشرطة عن ضبط المتهم الأول الذي أقر في تحقيقات الشرطة بأنه قام بعملية شراء آلة لتقطيع الخزنة الحديدية من عجمان، كما اشترى حقيبة سوداء وقام بتسليم أدوات السرقة إلى زوجته والتي اتفقت من جانبها مع امرأتين من جنسيتهما بسرقة الذهب وتهريبه إلى بلادهم.

وأثبتت كاميرات المراقبة وجود المتهمة الثانية وبقية المتهمات يدخلن إلى بيت الشاكي ويخرجن وبيدهن حقيبة سوداء، واعترف المتهم الأول بأنه كان وقت السرقة خارج مدينة عجمان وأن زوجته اتصلت به وأخبرته بأن عملية السرقة قد نجحت.