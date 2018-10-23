ضبط عصابة سرقة ذهب في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية من أربعة أشخاص قاموا بسرقة ذهب من أحد محلات الذهب في عجمان.

وتعود تفاضيل القضية حسبما أفاد المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان ، إلى تلقي قسم العمليات اتصالاً من أحد محلات الذهب يفيد بتعرضه للسرقة من قبل عدة أشخاص من الجنسية الإفريقية.

وعلى الفور تم التوجه إلى الموقع،حيث أوضح صاحب المحل أفن مجموعة من الأشخاص من الجنسية الإفريقية قاموا بتهديده وسرقة بعض المجوهرات وفروا هاربين.

قام الفريق بتمشيط المنطقة إلا أنه لم يتم العثور على أحد من المشتبه بهم ، فتم تشكيل فريق عمل ميداني من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لضبط الجناة، وبعد جهود حثيثة ومتواصلة في البحث والتحري وجمع المعلومات ، تبين أن الأشخاص المشتبه بهم موجودون في إمارة رأس الخيمة في منطقة مأهولة بالسكان، ويقيمون في أحد البيوت المهجورة.

وبالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة تمت مداهمة المكان وضبط المشتبه بهم ، حيث أقروا بارتكاب الجريمة، فتم اخذ إفاداتهم وأحالتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

إلى ذلك أشاد المقدم أحمد سعيد النعيمي بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لأفراد شرطة رأس الخيمة على تعاونه، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول الاعتداء على أحد أو يرتكب أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.