محاكمة 6 بحارة في رأس الخيمة لتهريبهم 700 طن محروقات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

نظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، قضية 6 بحارة من الجنسية الآسيوية والعربية بتهمة تهريب 700 طن من المواد البترولية ودخول المياه الإقليمية للدولة دون الحصول على تصاريح مسبقة.

وعدم حمل أوراق ثبوتية لثلاثة متهمين، ومحاولة الهروب خلال القبض عليهم.وتعود تفاصيل القضية إلى قيام دوريات حرس السواحل وخلال التفتيش الدوري بإلقاء القبض على المتهمين داخل المياه الإقليمية للدولة خلال تعبئة السفينة البحرية التي يقودها المتهم الأول للمواد البترولية لطرادات أخرى.

وتبين من خلال التحقيقات أن السفينة غير مجهزة بمعدات الأمن والسلامة، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على السفينة نفسها والسفن المجاورة لها.

ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمتهمين تهم دخول المياه الإقليمية بطريق غير مشروعة ونقل وبيع مواد قابلة للاشتعال دون الحصول على التصاريح اللازمة، وعدم حمل أوراق ثبوتية، حيث أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهام، مطالبين ببراءتهم تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي والقصد المعنوي.