«مدني الشارقة» يسيطر على حريق بعدد من المستودعات

المصدر: الشارقة ــ البيان

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم في المنطقة الصناعية الخامسة بعدد من المستودعات متنوعة التخزين، حيث تعاملت الفرق بحرفية وكفاءة عالية وتمكنت من إخماد الحريق في خلال نصف ساعة من اندلاعه دون وقوع أية إصابات.

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالدفاع المدني بالشارقة في تمام الساعة الواحدة و43 دقيقة ظهر اليوم، يفيد بوجود حريق في المنطقة الصناعية الخامسة، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ من مركز الصجعة، وسمنان، ومويلح، والميناء، إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي للحيلولة دون انتشاره إلى المستودعات المجاورة، وتم تبريد مكان الحادث، وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.

من جانبه دعا العقيد سامي خميس النقبي، مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، جميع أصحاب المستودعات والشركات والمؤسسات الصناعية إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية من الحرائق، والتأكد بشكل مستمر من صلاحية وعمل أجهزة الإطفاء ومخارج الطوارئ، مع ضرورة الوعي بخطط السلامة والإخلاء.

وشدد مدير عام الدفاع المدني بالشارقة على ضرورة تجديد شهادات استيفاء شروط الوقاية والسلامة من الحرائق بشكل سنوي وذلك من خلال مراجعة إدارة الدفاع المدني، لضمان استدامة عمل تلك الأنظمة وتفادي وقوع الحوادث أو انتشارها، بالإضافة إلى فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء والتأكد من عملها وجاهزيتها، وخلو مسارات الطوارئ، وصلاحية بوابات الخروج عند الحريق، وتثبيت اللوحات الإرشادية، وتوضيح مسارات الإخلاء ونقاط التجمع في حال وقوع الحرائق.

وأوضح العقيد النقبي بأن الإدارة أعدت خطة للزيارات الوقائية والتوعوية للمؤسسات والشركات الصناعية تقوم بها طواقم التفتيش لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، كإجراء احترازي لحماية وسلامة العاملين.