يتظاهرون بالمرض لسرقة طبيب

المصدر: دبي-رامي عايش

للسرقة أساليب و«فنون» كثيرة، يأخذ بها اللصوص للإيقاع بضحاياهم، والهروب من مسرح الجريمة دون ترك أي دليل على تورطهم بالجريمة، لكن عاملاً آسيوياً، أخطأ التقدير، ووقع في شر أعماله، عندما استهدف طبيباً لسرقته، بالتواطؤ مع زميليه بحجة أنه مريض، فحاول سرقة محفظته التي كانت تحتوي على 10 آلاف درهم،.

لكنه فشل، بعدما تمكن المجني عليه من إفشال مخططه، وإحكام السيطرة عليه إلى حين وصول الشرطة، التي ألقت القبض عليه، وأحالته الى النيابة، ومن ثم الى محكمة الجنايات التي بدأت أمس أولى جلسات محاكمته، بتهمة الشروع في السرقة بالإكراه. ووقعت الجريمة في أغسطس الماضي، والمتهم فيها يبلغ من العمر 31 عاماً، وقد شرع بطريق الإكراه مع متهمْين آخريْن في سرقة طبيب آسيوي.