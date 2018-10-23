نجل دبلوماسي خليجي يعتدي على شرطيين ويسبهما

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن اعتداء ابن قنصل خليجي، على اثنين من أفراد الشرطة، ومقاومتهما بالقوة والعنف والسب، أثناء محاولتهما ضبطه.

بينما كان يقود مركبة لا تحمل لوحة أرقام، بطيش وتهور.وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهم البالغ من العمر 30 عاما، استعمل التهديد مع الشرطيين بفصلهما من عملهما، زاعما معرفته بشخصية أمنية رفيعة المستوى في دبي، في وقت هددهما كذلك بعائلته وأنه «سيعلمهما الأدب».

وأفاد أحد الشرطيين المجني عليهما في تحقيقات النيابة بأنه وزميله شاهدا مركبة يقودها سائقها بطيش وتهور وبدون لوحات أرقام، فتتبعاها، ولما توقف سائقها، طلبا منه إبراز ما يثبت هويته، فأبرز لهما رخصة قيادة غير واضحة البيانات، فرفضاها، وراح يسخر منهما. دبي - البيان