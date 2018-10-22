محاكمة 7 آسيويين بتهمة إدارة شقة للعب القمار

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ألقت شرطة أبوظبي عبر كمين القبض على 7 آسيويين يديرون مسكنهم للعب القمار وذلك خلال إجازة عيد الفطر بأبوظبي.

القضية التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، بدأت تفاصيلها بورود معلومات سرية تفيد بوجود «وكر» عبارة عن شقة سكنية استأجرها المتهم الأول، ويديرها برفقة باقي المتهمين، للعب القمار مستخدمين في ذلك أوراق اللعب «الكوتشينا»، ليتم تشكيل فريق عمل تولى مهام متابعة المعلومات والتأكد منها وإلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، انكروا الاتهامات كافة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المسكن الذي يعود للمتهم الأول، تواجدوا فيه جميعا للعب «الكوتشينا» من دون أن يكون هنالك أموال للرهان عليها، تقرر هيئة المحكمة بعد مداولات حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 30 الجاري.