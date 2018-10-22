3 أشخاص يتظاهرون بالمرض لسرقة طبيب

المصدر: دبي-رامي عايش

للسرقة أساليب و"فنون" كثيرة، يأخذ بها اللصوص للإيقاع بضحاياهم، والهروب من مسرح الجريمة دون ترك أي دليل على تورطهم بالجريمة، لكن عاملا آسيويا، أخطأ التقدير و "الاختيار"، ووقع في شر أعماله، عندما استهدف طبيبا لسرقته، بحجة أنه مريض، فحاول سرقة محفظته التي كانت تحتوي على 10 آلاف درهم، لكنه فشل، بعدما تمكن المجني عليه من إفشال مخططه، وإحكام السيطرة عليه، إلى حين وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه، وإحالته إلى النيابة، ومن ثم إلى محكمة الجنايات التي بدأت اليوم أولى جلسات محاكمته بتهمة الشروع في السرقة بالإكراه.

وبالاقتراب أكثر من تفاصيل هذه الجريمة التي وقعت في أغسطس الماضي، يتبين أن المتهم البالغ من العمر 31 عاما، شرع عن طريق الإكراه مع متهمْين آخريْن في سرقة طبيب آسيوي، بعد الادعاء بالمرض، وما أن انفردوا به داخل غرفة العلاج الواقعة في عيادته الخاصة، حتى أمسك "المتهم المقبوض عليه" برجله، ومد يده إلى جيبه واستولى على محفظته وكان بداخلها 10 آلاف درهم، في الوقت الذي انشغل فيه المتهمان الآخران بضرب المجني عليه، لتمكين المتهم الثالث من سرقة المحفظة، إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف، لسبب لا دخل لهم فيه، وهو استنجاد الطبيب بأشخاص مرضى آخرين كانوا في العيادة من أجل الحصول على العلاج، ساعدوه في احتجاز "المتهم الثالث" وتسليميه إلى الشرطة، بينما تمكن الآخران من الهرب.