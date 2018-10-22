ابن قنصل خليجي يعتدي على شرطيين

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن اعتداء ابن قنصل خليجي، على اثنين من أفراد الشرطة، ومقاومتهما بالقوة والعنف والسب، أثناء محاولتهما ضبطه بينما كان يقود مركبة لا تحمل لوحة أرقام، بطيش وتهور على الشارع العام.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهم البالغ من العمر 30 عاما، عاطل عن العمل، وأنه استعمل التهديد مع الشرطيين بفصلهما من عملهما، زاعما معرفته بشخصية أمنية رفيعة المستوى في دبي، في وقت هددهما كذلك بعائلته وأنه " سيعلمهما الأدب".

وأفاد أحد الشرطيين المجني عليهما في تحقيقات النيابة بأنه وزميله شاهدا مركبة يقودها سائقها بطيش وتهور وبدون لوحات أرقام، فتتبعاها، ولما توقف سائقها، طلبا منه إبراز ما يثبت هويته، فأبرز لهما رخصة قيادة غير واضحة البيانات، فرفضاها، وطلبا منه هوية أخرى، لكن لم يعجبه ذلك، وراح يسخر منهما، ويرد عليهما " انا ابن دبلوماسي"، حتى أنه حاول الاعتداء على أحدهما بلكمه على وجهه، إلا أن " الأخير" تفادى تلك اللكمة، وهددهما بالقول إنه "دبلوماسي"، و يعرف شخصية أمنية رفيعة المستوى في دبي، وسيسعى من أجل إنهاء خدماتهما في الشرطة، إضافة إلى قوله لهما:" لن ادخل مركز الشرطة ولا دقيقة واحدة، وحتى لو دخلت، فسأعرف كيف أصل لكما بعد الخروج ، فأنا من " العائلة الفلانية"، قادرة على تأديبكما".