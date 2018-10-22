صفر سرقات منزلية للمسجلين في «مسكني» بالشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قال العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة: إن المنازل التي سجلت في خدمة (مسكني)عبر تطبيق وزارة الداخلية لتأمين مساكنهم قبل السفر في الشارقة، لم تشهد أي حالات سرقة أوتعدٍّ خلال غياب أصحابها، مؤكدا أن النظام حقق نتائج ملموسة والأرقام خير دليل.

وذكر أن القيادة العامة لشرطة الشارقة دعت أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين للاستفادة من التطبيق والتسجيل فيه، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من السكان للتسجيل في النظام والذي يتضمن إدراج البيانات الرسمية عن تاريخ المغادرة والعودة وأرقام هاتفية لأشخاص يختارهم صاحب المسكن للتواصل معهم في حال وقوع أي شيء،لافتا إلى أن دور الشرطة يبدأ بعد التسجيل في النظام وأخذ إحداثيات المنزل، حيث يتم تكثيف الدوريات والتواجد الأمني في الأحياء السكنية.

وأوضح أن الاشتراك يتم في الخدمة عن طريق تعبئة استمارة خاصة من قبل الراغبين في الاستفادة منها، حيث يمكن الحصول على الاستمارة من خلال تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة كرقم الهوية، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف وتفاصيل السفر وغيرها من البيانات الهامة التي تساعد رجال الشرطة في تحقيق أمن المجتمع.