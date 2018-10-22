شقيقان يسرقان أموالاً ومستندات من خزنة شركة مقاولات

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

وجهت محكمة جنايات الشارقة تهمة سرقة أموال وجوازات لعدد من العاملين من داخل خزنة تعود لشركة مقاولات، المتهم فيها شقيقان من جنسية دولة عربية.

ودفع المتهم الأول ببراءته، وقال إن الشاكي «شريكه» يقوم بجلب العمالة بتأشيرات زيارة ولا يقوم بتعديل أوضاعهم، بهدف عدم تكبد مبالغ مالية لاستخراج الإقامات لهم، ويقوم بعد انتهاء مدة تأشيرة الزيارة بتسفيرهم وجلب آخرين وهكذا، وقال إن شريكه المبلّغ هو من أخفى الجوازات من الخزنة حتى يعطل مسألة سفر العمال كونه ما زال بحاجة إليهم في أحد المشاريع التي لم تنته، وإن مسالة سرقة الخزنة ليست سوى ادعاء من قبله لإجبار العمال على البقاء أطول مدة ممكنة دون أن يمارسوا الضغط عليه لتحويلها إلى تأشيرات عمل أو تسفيرهم.

وقال المتهم الثاني الذي تم إحضاره من محبسه بأن الشركة مزودة بنظام مراقبة من خلال 16 كاميرا، وعندما طلبت الشرطة خلال التحقيقات صورة عن حافظة الذاكرة، ادعى الشاكي أنه يتم حذفها تلقائياً خلال أسبوع، لافتاً إلى أن الكاميرات الموجودة في الشركة تسجل لمدة طويلة، منكراً تورطه في سرقة الخزنة وما بداخلها.

وقدم المتهمان مذكرات دفاعية، طالبا فيها ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما. من جهتها حجزت المحكمة القضية للحكم.

قيادة تحت تأثير الكحول

من جهة أخرى نظرت محكمة جنح الشارقة قضية شاب أفريقي تم ضبطه يقود سيارة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية ليتكشف بعد تفتيش المركبة التي كان يقودها وجود كمية من المشروبات الكحولية يحوزها بقصد الاتجار بها.

وكان المتهم يقود سيارة برفقة بعض أصدقائه، وتم توقيفه من قبل إحدى الدوريات بعد الاشتباه به وبتصرفاته، حيث اتضح أنه يقود وهو مخمور.