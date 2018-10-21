"الهوائية الأمنية" بشرطة أبوظبي تسعف طفلاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى طاقم دورية الدراجة الهوائية الأمنية في إدارة الدوريات الخاصة ،بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي ،الإسعافات الأولية لطفل في السادسة من العمر تعرض لإصابة بسيطة أثناء استخدامه دراجة "سكوتر”.

وكان الطفل يقود دراجته على كورنيش القرم في أبوظبي ،ماتسبب في حادث عرضي،خلال تجوال الدورية في منطقة الاختصاص وتواجدها في الموقع .

وفي لفتة إنسانيه توجه طاقم الدورية إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الطفل الذي غادرها سالماً معافى ،فيما عبر والده عن بالغ شكره وتقديره لشرطة أبوظبي على جهودها وخدماتها الإنسانية التي تعزز الاهتمام بالإنسان والحفاظ على صحته .

ويشار إلى أن دوريات الدراجات الهوائية الأمنيةتقدم خدمات إنسانية في الإسعاف والإنقاذ من قبل عناصرها للأشخاص في الحالات الطارئة