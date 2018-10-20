3 سنوات سجناً لسيدة حررت شيك ضمان على بياض

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أصدرت محكمة جنح أبوظبي، حكماً على سيدة آسيوية الجنسية بالحبس 3 سنوات لإصدارها شيكاً بدون رصيد بمبلغ 11 مليوناً و800 درهم.

فيما أوضحت المتهمة خلال دفاعها عن نفسها أن الشيك تم تحريره على بياض كشيك ضمان لصالح «سوبر ماركت شهير» تعمل به، إلا أن الشاكي والذي يعمل المحاسب العام للشركة ذاتها استغله وحرره لصالحه، مشيرة في ردها على سؤال هيئة المحكمة عن سبب عدم وضع تاريخ عند تحرير الشيك، إلى أنه من المعتاد في هذه الشركة إيداع الشيك دون تاريخ.

وأوضح دفاع المتهمة المحامي سعيد الراشدي، أن المتهمة لم تحرر أي شيكات للشاكي، وإنما حررت هذا الشيك إلى «السوبر ماركت» الذي تعمل به وذلك لكونها تعمل في هذه الشركة في مجال البيع منذ عام 2014، وتركت العمل.

ومن المتعارف عليه لدى هذه الشركة أن جميع العاملين لديها ملزمون بتوقيع شيك على بياض يتم إيداعه لدى الإدارة ضماناً لما يتسلمه العامل من بضائع وأي تعاملات مالية.

مشيراً إلى أن الشاكي يعمل في نفس الشركة في وظيفة المحاسب العام وتودع تلك الشيكات لديه بصفة الأمانة على أن يتم ردها حال إنهاء العامل للعمل وتركه لوظيفته إلا أنه قد استولى على هذا الشيك وقام بإكمال بياناته وتحريره بمبلغ 11مليوناً و800 درهم بتاريخ استحقاق في 4 يناير 2018، أي بعد توقيع الشيك بأربع سنوات.

وأكد الراشدي في دفاعه أن الشيك سند الجنحة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعة اختلاس الشاكي لمبلغ وقدره 11 مليوناً و800 درهم ومنظورة في الجنح المستأنفة ومحدد لنظرها جلسة 29 أكتوبر الجاري، والمتهم فيها الشاكي باختلاس نفس مبلغ الشيك من «السوبرماركت» حيث انه اعترف بواقعة الاختلاس، وقام بتحرير شيك الضمان الخاص بالمتهمة بنفس المبلغ في محاولة منه للفرار من تهمة الاختلاس.