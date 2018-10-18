براءة عبدالله موسى من الإساءة إلى نادية السابق

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

برأت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم اللاعب عبدالله موسى، من تهمة نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسيء الى نادية السابق.

وأعرب اللاعب بعد صدور الحكم عن سعادته بالحصول على حكم البراءة، موضحا أنه لم يقم بالإساءة الى النادي والقائمين عليه، خاصة وأن النادي كان صاحب الفضل عليه في وجوده على الساحة الكروية، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها محاميه حاجي البلوشي في الدفاع عنه خلال طول فترة نظر القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت اللاعب الى القضاء بوصف أنه قام بسب وأسند واقعة من شأنها أن تجعل ناديه السابق محل عقاب وازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية ونشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اتهم فيها النادي بالتزوير وعزمه تقديم بلاغ، مرفقاً بالتغريدة صورة من إقرار منسوب صدوره إليه، وكان ذلك باستعمال وسيلة تقنية معلومات.

وتضمنت التغريدة التي نشرها اللاعب عبر حسابه تويتر، "يا جماعة الخير، حد فيكم يروح يفهم الإدارة بأن تزوير البنود ليس بهذه الطريقة، رونالدو وميسي ما يدفعون ١٠ ملايين عند تغيبهم عن التدريب... آسف لأني راح أقدمها للشرطة لإثبات صحتها من عدمها. سبحان الله" وأرفق بها صورة للإقرار الذي يشكك فيه.

وقال المحامي حاجي البلوشي: "موكلي لاعب كرة محترف متعاقد مع ناد معروف وهو أيضا أحد أعضاء المنتخب الوطني ومرتبط بالنادي بعقد ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد الالتزامات المتبادلة بينهما، مضيفاً " أنه في إطار تنفيذ بنود العقد حدثت خلافات بين الطرفين بشأن المستحقات المالية لموكلي لدى النادي وادعاء النادي أن اللاعب لا ينتظم في التدريب وقد عجز الطرفان عن التوصل لحل لهذه الخلافات فسلكا الطريق الذي رسمه القانون لحل الخلافات باللجوء لغرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم".

وتابع المحامي البلوشي: "تفاجأ موكلي بتقديم النادي إقرار منسوب صدوره له، وقد حوى الإقرار تعهدات والتزامات لم يقرها أو يلتزم بها فما كان منه إلا أن استخدم حقه المشروع في القانون بأن يطعن بالتزوير".

جدير بالذكر أن نص الإقرار الذي يشكك فيه اللاعب يتضمن أنه سوف يلتزم بجميع بنود عقده مع شركة كرة القدم التابعة لناديه، بالإضافة إلى التزامه بعدم الغياب عن أي تدريب من التدريبات اليومية والمعسكرات التدريبية وجميع المباريات الرسمية والودية.

ونص الإقرار على أنه لن يقوم بالتصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال قنوات التواصل المسموعة أو المرئية دون إذن كتابي من النادي، والالتزام بعدم التصريح نهائياً لأي وسيلة من وسائل الإعلام بجميع أنواعها بدون إذن كتابي.

وأشار الإقرار إلى أنه في حال مخالفته للوائح التي تسلمها وقبلها جميعاً دون تحفظ، أو أي من اللوائح المنظمة لنشاط كرة القدم سواء المحلية أو الدولية أو الآسيوية فإن اللاعب يقر بحق الشركة النادي الرياضية لكرة القدم في فسخ عقده مباشرة دون الالتزام برفع الأمر للجان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالإضافة إلى سقوط جميع حقوقه التعاقدية لدى النادي عند ارتكابه أي مخالفة، مع الالتزام بسداد مبلغ إجمالي وقدره 10 ملايين درهم إماراتي لشركة النادي الرياضية.