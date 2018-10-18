31 % انخفاض وفيات الحوادث في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

تراجع عدد الوفيات بحوادث المرور في إمارة الفجيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لقيادة شرطة الفجيرة، إن عدد الوفيات بلغ 5 أشخاص، بينما سجلت نفس الفترة من السنة الماضية 7 حالات وفاة.

وأرجع الكعبي السبب الرئيسي في الانخفاض إلى تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية في ضبط أمن الطرق، ما أدى إلى خفض الحوادث وتقليل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في الإمارة من خلال حصر الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة للحد منها،.

ونشر برامج التوعية والثقافة المرورية لمختلف شرائح المجتمع، وتكثيف حملات التفتيش والضبط المروري في مختلف شوارع ومناطق الإمارة، والسعي للتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات في الإمارة، للحد من الحوادث المرورية والوفيات.