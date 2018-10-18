شرطة أبوظبي تحثّ على حماية الأطفال من «التنمّر الإلكتروني»

المصدر: أبوظبي - البيان

حثّت شرطة أبوظبي على ضرورة تعزيز جهود حماية الأطفال من مخاطر التنمر الإلكتروني، والتعريف بخطوات الإبلاغ عنها بمساعدة أسرهم، الذين يتوجّب عليهم عدم ترك فلذات أكبادهم بدون رقابة أبوية مستمرة، واتباع إجراءات الأمن والسلامة في استخدام الأجهزة الإلكترونية.

واستفاد من محاضرة التوعية التي عقدتها «الشرطة»، طالبات مدرسة التقدم للتعليم الأساسي في إطار الحرص على إيجاد جيل واعٍ وبيئة خالية من سلبيات التقنيات الحديثة.

وشدد العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، على أهمية عقد مثل هذه المحاضرات لتعزيز جوانب التوعية بمفاهيم التنمر الإلكتروني، والتقنيات المتعلقة بها، والوسائل الآمنة. وأثنى على جهود المؤسسات التعليمية، ودورها في تثقيف الطلبة بالمخاطر المحدقة الناجمة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، بما ينمي إدراكهم لمواجهتها.