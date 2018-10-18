«جنايات أبوظبي» تصدر أحكاماً في 41 قضية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً في 41 قضية، وصل عدد المتهمين فيها إلى 50 متهماً، تراوحت بين البراءة إلى السجن المؤبد مع الغرامة.

حيث تنوعت القضايا المحكومة بين قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي والاتجار والزنا وتزوير المحررات الرسمية والاعتداء على موظف عام والاتجار بالبشر.

وتفصيلاً، قضت المحكمة في القضايا المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 12 سنة وتغريمه مبلغ 130 ألف درهم بعد إدانته بتهم حيازة المواد المخدرة والاعتداء وحيازة سلاح ناري، وبسجن متهم آخر لمدة عام، وبتغريم 3 متهمين آخرين مبلغ 10 آلاف درهم لتعاطيهم المواد المخدرة مع الأمر بإبعاد الأجانب إلى خارج الدولة.

وفي قضايا الزنا وتحسين المعصية، قضت المحكمة بحبس 14 متهماً ومتهمة لمدة 3 أشهر لكل منهم مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس خادمتين هاربتين لمدة 4 أشهر عن تهمة الزنا والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً في 15 قضية تزوير، قضت بمعاقبة 17 مداناً بالحبس لمدد تراوحت بين 6 أشهر إلى عام، فيما تم تبرئة 4 أشخاص آخرين، وفي قضايا الاعتداء أدانت المحكمة 6 متهمين بتهم الاعتداء على موظف عام وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم، إضافة إلى سجن آخر لمدة 5 سنوات، ومدان آخر لمدة عام.

وتضمنت جلسة الأحكام التي أعلن عنها القاضي تبرئة 5 أشخاص في قضايا متعلقة بتزوير المحررات الرسمية وتعاطي المواد المخدرة وازدراء الأديان، فضلاً عن إدانة آسيويين بتهم السرقة، حيث قضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة 3 أشهر، وبحبس شاب عربي لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ ألف درهم بعد إدانته بتهم تتعلق بالقيادة بطيش.