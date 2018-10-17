رفض تزويجه من شقيقته .. فقتله

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، قضية رجل آسيوي الجنسية، تتهمه النيابة العامة، بقتل شخص آخر رفض تزويجه بأخته، للحكم في جلسة 31 من أكتوبر الجاري

وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ عن وقود جريمة قتل، تبين من خلال إجراءات التحقيق والتحري، أن السبب وراء ارتكاب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بين المتهم والمجني عليه، على خلفية رفض الأخير طلب المتهم بالزواج من شقيقته.

ودفع محامي الدفاع خلال مرافعته بانتفاء القصد الجنائي، مطالباً بتعديل قيد ووصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى الضرب المفضي للموت نظراً لعدم وجود نية لإزهاق روح المتهم.

وأوضح أن الضحية اعتدى على المتهم بواسطة سكين، حيث أفاد التقرير الطبي وجود حالة سكر لدى الضحية، مما جعل المتهم يضطر إلى حماية نفسه مما يوفر له حالة الدفاع الشرعي عن النفس.