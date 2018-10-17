أبوظبي للرقابة الغذائية يغلق حلويات الكروان في العين

المصدر: البيان - أبوظبي

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق حلويات الكروان - فرع منطقة اليحر الشمالي بمدينة العين - ويحمل الرخصة التجارية رقم 11125882CN- نظراً لعدم اتباع المحل المذكور للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وقال ثامر القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز إن هذا الإغلاق يأتي نتيجة تكرار المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في زيارات سابقة والتي لم يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب تلك المخالفات وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك. مؤكداً إلى أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.

وأوضح القاسمي أن أسباب الإغلاق تمثلت في عدد من المخالفات منها عدم التزام مسؤول المنشأة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الآفات مما ترتب عليه انتشار الحشرات في مناطق تحضير الغذاء، ووجود عدة منتجات لا تحمل تاريخ الصلاحية من إنتاج المخبز، بالإضافة لوجود بعض المنتجات التالفة مخزنة في المخبز دون الإشارة إليها بذلك، كذلك عدم توفير وثائق وسجلات للنظافة والصيانة.

وأكد القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز. مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

ودعا القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.