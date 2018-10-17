شرطة الشارقة تتلقى 90 بلاغاً عن الجرائم الإلكترونية خلال 2018

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حذر العقيد إبراهيم مصبح العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من مغبة الوقوع في شراك عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف الجميع، وقال إن وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع 90 بلاغاً خلال العام الجاري، منها 3 حالات نصب وردت في يوم واحد.

مشدداً على ضرورة التعامل بحذر ووعي مع منصّات التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات بشكل عام. وحذر العاجل من إعطاء أرقام الحسابات والبيانات الشخصية والعناوين الخاصة لأشخاص مجهولين، مشيراً إلى أن البلاغات الثلاثة التي وردت لهم في يوم واحد كانت من أشخاص انساقوا وراء أوهام الربح السريع والفوز بالجوائز بعد تواصل مجهولين معهم عبر تطبيق واتساب، معتمدين على الأساليب المختلفة التي يكون للتأثير النفسي وطرق الإقناع الدور المؤثر والفعّال في الإيقاع بالضحايا، الذين أعطوهم بياناتهم البنكية دون تردد، ليفاجأوا بسحب مبالغ من أرصدتهم ويكتشفوا لاحقاً أنهم ضحية نصب واحتيال قبل أن يتوجهوا إلى الشرطة. وقال خلال استضافته في برنامج «أمان يا بلادي»، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تنظم حملات توعوية تحمل صفة الاستمرارية للتوعية والتحذير من جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية.