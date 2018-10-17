تأجيل قضية نشر أسرار على «تويتر» إلى 7 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، النظر في طلبات استئناف تقدم بها 3 أشخاص محكومين بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بنشر معلومات سرية تتعلق بصفقات ومناقصات أبرمتها جهة عملهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يعرض مجموعة من المستندات السرية والمتعلقة بمناقصات وعقود أبرمتها إحدى الجهات الحكومية، ليتم تحديد صاحب الحساب وإلقاء القبض عليه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم عكف على نشر مجموعة من التغريدات على حسابه، والتي تسيء لشخصيات يمثلون الإدارة العُليا ومجلس إدارة الشركة، متهماً إياهم بالفساد والتلاعب، كما أرشد السلطات المختصة إلى المتهمتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أنهما قامتا بمساعدته في الحصول على المعلومات ونشرها على حسابه الخاص.