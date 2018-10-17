يسرقون كابلات بالاتفاق مع موظف في الشركة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، نظر قضية تشكيل عصابي مكوّن من 6 آسيويين، قاموا بتنفيذ مخطط عبارة عن تمثيلية، بالاتفاق ومساعدة المتهم الأول الذي يعمل موظفاً في شركة كابلات، لإيهام أصحاب الشركة بأن المتهم تعرّض لعملية اعتداء، نتج عنها سرقة كابلات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى السادس، تهمة الاتفاق مع المتهم الأول على سرقة الشركة التي يعمل بها،وقاموا بتقيده وشدوا وثاقه للإيحاء بأن السرقة تمت بالإكراه حتى لا يتم الشك به، ليتم بعد ذلك سرقة عدد من الكابلات.

كما واجهت المحكمة المتهم الرابع بتهمة سرقة سيارة من جهة عمله السابق، والتي كانت معه خلال فترة عمله قبل إنهاء خدماته في فبراير، إلا أنه لم يقم بإرجاعها واستخدمها في جريمة السرقة.