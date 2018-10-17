موظّف في محل مجوهرات يسرق نصف كلغ من الذهب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية موظف آسيوي يعمل في محل لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، متهم بسرقة نصف كيلوغرام من الذهب ومبلغ 8 آلاف درهم من كفيله بالعمل، للحكم إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم صاحب المحل ببلاغ يتهم فيه أحد الموظفين العاملين لديه، بالسرقة والاستيلاء على مصوغات ذهبية وأموال من دون وجه حق، وذلك بعد أن كلّفه بمهام نقلها من محل إلى آخر.

وأمام هيئة المحكمة ادّعى المتهم بان الحقيبة التي استخدمها في عملية النقل، كانت تضمّ في محتوياتها مصوغات ذهبية تزن نحو نصف كلغ من الذهب ومبلغ 8 آلاف درهم، تعرضت لواقعة سرقة أثناء وجوده بداخل أحد المساجد لأداء الصلاة.

واستفسرت منه هيئة المحكمة عن سبب عدم قيامة بإبلاغ الجهات المعنية بواقعة السرقة في ظل وجود كاميرات وأجهزة مراقبة يمكن الاستعانة بها لتحديد السارق وملابسات الواقعة، حيث عقّب المتهم بانه توجّه إلى الشاكي لإخباره بالواقعة، إلا أن الشاكي رفض مرافقته إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ حول واقعة السرقة، مفضلاً اتهامه بارتكاب جريمة السرقة.