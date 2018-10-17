ضبط سائق صدم مواطناً ولاذ بالفرار خلال 3 ساعات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ضبطت دوريات فرع المباحث والتعقيب بشرطة رأس الخيمة في غضون 3 ساعات سائق مركبة آسيوياً، بعدما لاذ بالفرار بعد صدمه مواطناً كان يقود دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته إصابات بليغة.

وقال العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات: إن إدارة العمليات تلقت بلاغاً، في تمام الساعة 4 من مساء عصر أمس، يفيد بوقوع حادث صدم شخص، والفرار من موقع الحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق من دوريات المباحث والتعقيب وباشر إجراءاته عند وصوله إلى مكان الحادث، وتبيّن فرار سائق المركبة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى متأثراً بإصاباته البليغة.

وأوضح أن عمليات البحث المستمر أسفرت عن التوصل للسائق الهارب (آسيوي)، خلال 3 ساعات من بلاغ ارتكاب الحادث.