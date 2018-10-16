محاكمة موظف سرق نصف كيلو غرام من الذهب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية موظف آسيوي يعمل في محل لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، متهم بسرقة نصف كيلوغرام من الذهب ومبلغ 8 الاف درهم من كفيلة بالعمل، للحكم إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم صاحب المحل ببلاغ يتهم فيه أحد الموظفين العاملين لديه، بالسرقة والاستيلاء على مصوغات ذهبية واموال من دون وجه حق، وذلك بعد ان كلفة بمهام نقلها إلى من محل إلى آخر.

وامام هيئة المحكمة ادعى المتهم ان الحقيبة التي استخدمها في عملية النقل، كانت تضم في محتوياتها مصوغات ذهبية تزن نحو نصف كيلو غرام من الذهب ومبلغ 8 الاف درهم، تعرضت لواقعة سرقة اثناء وجوده بداخل أحد المساجد لأداء الصلاة.

واستفسرت منه هيئة المحكمة عن سبب عدم قيامة بإبلاغ الجهات المعنية بواقعة السرقة في ظل وجود كاميرات وأجهزة مراقبة يمكن الاستعانة بها لتحديد السارق وملابسات الواقعة، حيث عقب المتهم بانه توجه إلى الشاكي لإخباره بالواقعة، الا ان الشاكي رفض مرافقته إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ حول واقعة السرقة، مفضلاً اتهامه بارتكاب جريمة السرقة.