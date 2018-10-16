كشف خدعة 6 آسيويين لإتمام عملية سرقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، نظر قضية تشكيل عصابي مكون من 6 آسيويين، قاموا بتنفيذ مخطط عبارة عن تمثيلية، بالاتفاق ومساعدة المتهم الأول الذي يعمل موظفاً في شركة كابلات، لإيهام أصحاب الشركة أن المتهم تعرض لعملية اعتداء، نتج عنها سرقة كابلات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى السادس، تهمة الاتفاق مع المتهم الأول على سرقة الشركة التي يعمل بها، حيث قاموا بتقييده وشدوا وثاقة للإيحاء أن السرقة تمت بالإكراه حتى لا يتم الشك به، ليتم بعد ذلك تنفيذ الجريمة وسرقة عدد من الكابلات.

كما واجهت المحكمة المتهم الرابع بتهمة سرقة سيارة من جهة عمله السابق والتي كانت معه خلال فترة عمله قبل انهاء خدماته في فبراير الماضي، إلا أنه لم يقم بإرجاعها واستخدمها في جريمة السرقة، فيما واجه المتهم السادس تهمة شراء المسروقات رغم علمه بأنها مسروقة.

وأنكر المتهمون جميعاً التهم الموجهة إليهم، وأشار المتهم السادس، إلى أنه يعمل سائقاً، ولم يقم بشراء الكابلات المسروقة، ولا يوجد أي معرفة أو صله له بباقي المتهمين.