محاكمة 3 مدمنين أخفوا جثة صديقهم بعد وفاته بجرعة زائدة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم ، محاكمة ثلاثة آسيويين "المتهم الثاني هارب" اخفوا جثة شاب آسيوي الجنسية، توفى نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، بأن توجهوا بجثته إلى منطقة رملية وقاموا بالحفر ودفن الجثة لإخفائها عن الأنظار.

وخلال الجلسة تبين عدم حضور المتهمين الأول والثاني، فيما أنكر المتهم الثالث الحاضر التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه يعمل في مهنة سائق، ولا يعرف المتهمين الأول والثاني.

وأفاد بأن المتهمين أبلغاه بأن صديقهما توفي نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث ادعيا له بأنهما يريدان مساعدته لنقلهما إلى منطقة المدينة العالمية، لإيصال جثة المتوفي إلى والده.

وأضاف انه قام بإيصال المتهمين والجثة إلى المنطقة المذكورة، وأنزلهما في الموقع، ليعود إلى عمله من دون ان يعرف نيتهما، مؤكداً انه لم يشارك في عملية دفن الجثة، او حضورها، لتقرر هيئة المحكمة بعد مداولات تأجيل القضية إلى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري لحين إحضار المتهم الأول من محبسه وإعلام المتهم الثاني.