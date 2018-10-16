%11 انخفاض الحوادث المرورية في عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة احمد

أشارت الإحصائية المرورية الصادرة من القيادة العامة لشرطة عجمان إلى انخفاض الحوادث المرورية البسيطة بنسبة 11% خلال 9 أشهر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان في تصريحات لـ«البيان» اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف برامج التوعية المرورية وتطبيق العديد من المبادرات المرورية من واقع تحليل الإحصائيات بهدف الحد من الحوادث البليغة التي يروح ضحيتها زهرة شباب الوطن.

مشيراً إلى زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات وانتشار دوريات أمان للمساهمة في الحد من ازدياد عدد الحوادث وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة.

وشدد على أهمية التزام قائدي المركبات بالقوانين والأنظمة المرورية، لافتاً بأنه تم حجز 5777 مركبة خلال 9 أشهر الماضية نتيجة لمخالفة قائديها للأنظمة المرورية، وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي حجز 4913 مركبة، وبزيادة عدد المركبات المحجوزة بنسبة17 %، كما تم سحب عدد309 رخص قيادة خلال العام الحالي وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي سحب229 رخصة قيادة.

انخفاض الحوادث

وأفاد القائد العام لشرطة عجمان بأن هنالك انخفاضاً في إجمالي عدد الحوادث البسيطة وعدد الإصابات الناجمة من وقوع الحوادث المرورية المختلفة مشيراً إلى أن الإمارة شهدت وقوع 28.3 ألف حادث مروري بسيط، وبينما نفس الفترة من العام الماضي شهدت وقوع 31.9 ألف حادث مروري بسيطاً .

وذلك بانخفاض 3619 وبنسبة11 % عن العام الماضي، مؤكداً بأن هذا الأمر مؤشر إيجابي جاء ثمرة لجهود الشرطة ودائرة البلدية والتخطيط من خلال عمل اللجنة المرورية المشتركة وتحديد الطرقات التي تشهد اكثر الحوادث وتخفيض السرعات في بعض الطرقات الرئيسية التي تشهد ازدياداً في حركة مستخدمي الطريق وبهدف تعزيز الأمن والسلامة.

وذكر بأن الحوادث البليغة أسفرت عن وفاة 16 شخصاً خلال 9 أشهر الماضية وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع 15 حالة وفاة جراء الحوادث البليغة وأرجع الأمر إلى عدم الالتزام بالسرعات المقررة علي الطرقات إضافة إلى عدم الانتباه أثناء القيادة والطيش والتهور.

وأشار إلى أهمية مواصلة تنفيذ برامج التوعية المرورية في المدارس والجامعات وفي مناطق تجمعات العمال بهدف إيصال رسائل التوعية إلى كافة شرائح المجتمع بأهمية العبور في الأماكن المخصصة بالطرقات، إضافة إلى جهود دائرة البلدية والتخطيط في تنفيذ العديد من جسور عبور المشاة وعمل المطبات الملحقة بالإشارات الضوئية والخاصة بالعبور للحد من حوادث الدهس.

المخالفات المرورية

وأكد القائد العام لشرطة عجمان عن انخفاض عدد مخالفات السير الحضورية وتسجيل 54226 مخالفة سير خلال 9 أشهر الماضية وبينما شهدت ذات الفترة من العام الماضي تسجيل 54506 مخالفات، وبلغ الانخفاض بـ280 مخالفة وبنسبة1%.

ولفت إلى زيادة عدد مخالفات السير بواسطة أجهزة الرادار خلال 9 أشهر الماضية حيث تم تسجيل 234 ألف مخالفة وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل 219 ألف مخالفة وبنسبة زيادة 7 %، كما تم تسجيل 68346 مخالفة سير غيابية مقابل 47319 مخالفة سير غيابية العام الماضي وبزيادة بنسبة 44%.

وحول الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية خلال 9 أشهر الماضية ذكر أن غالبية الحوادث التي وقعت كانت بسبب السرعة الزائدة للمركبات وعدم الالتزام بالمسار الخاص والتجاوز الخاطئ للطريق وعدم الانتباه خلال القيادة وعدم ترك المسافة الكافية للمركبة الأمامية خلال القيادة.