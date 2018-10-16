حملات ميدانية لرصد المركبات المهجورة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذت لجنة متابعة وضبط المركبات المهجورة والمهملة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تشوّه من مظهر الإمارة أولى حملاتها الميدانية.

والتي تستهدف كل المناطق على مستوى الإمارة لرصد تلك المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقد قام فريق العمل الميداني يتقدمهم المقدم محمد البحار رئيس قسم الحوادث والمباحث المرورية بإدارة المرور والدوريات يرافقه الرائد سالم محمد بورقيبة رئيس قسم الدوريات ورئيس الحملة، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد لمباشرة مهمتهم في رصد أماكن وجود المركبات المهجورة لسنوات عدة وأخرى مهملة، وذلك في مختلف المناطق بالإمارة، حيث تم تدشين الحملة في أولى محطاتها في إحدى مناطق الإمارة خلال الفترة الصباحية.

وذلك بالتعاون والتنسيق مع مراكز الشرطة الشاملة كلاً حسب منطقة اختصاصه، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وأشار بورقيبة إلى أنه تم رصد وضبط عدد (31) مركبة مهجورة في أول حملة ميدانية في منطقة واحدة فقط، وتم وضع عدد (4) ملصقات تحذيرية على بعض المركبات المهملة لتنبيه أصحابها بضرورة الالتزام بالتعليمات وإعطائهم مهلة مدتها 10 أيام لتسوية وضعها، ولكن المركبات المهجورة من عدة سنوات تم نقلها إلى ساحة حفظ المركبات، وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز ثقافة احترام القانون والتقيد به من خلال نقل الرسالة بضرورة التعاون للقضاء على مختلف الظواهر السلبية التي تضر بالإمارة وتفقدها جماليتها.