زائر آسيوي يقضم أذن عامل

المصدر: دبي - رامي عايش

نظرت المحكمة الجنائية في دبي أمس قضية شجار بـ«العض»، بين زائر آسيوي، وعامل من موطنه فقد جزءاً من أذنه، مخلفاً له عاهة مستديمة قدرها التقرير الطبي بنحو 5%.

وبحسب التحقيقات الواردة في أمر الإحالة، فإن المجني عليه وهو عامل تركيب لوحات إعلانية، تشاجر مع المتهم الزائر، بعد تصميم «الأخير» لوحة إعلانية لأحد الزبائن مقابل 1600 درهم، دفع منها الزبون 500 درهم، ووعد بدفع البقية عند الانتهاء من عميلة التركيب، إلا أن الزبون لم يفِ بوعده سدادَ بقية المبلغ بعد تركيب اللوحة.

وهو ما جعل المجني عليه محل شك وتكذيب بالنسبة للمتهم الذي خونه وراح يسبه بعبارات خادشة للحياء، ويضربه على رأسه بحذاء، إلا أن المجني عليه لم يقبل بهذا التصرف، فما كان منه إلا أن عض المتهم بساعده الأيسر، قبل أن يعضه الأخير في أذنه ويقضم له جزءاً منها ويترك له عاهة مستديمة بنسبة 50%.