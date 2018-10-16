وفاة سائق وإصابة 6 بحادثين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

توفي سائق «ريكفري» في حادث تصادم بين ثلاث مركبات في أبوظبي، فيما أصيب 6 أشخاص إصابات بسيطة في حادث تصادم آخر بين 4 مركبات على طريق المطار.

وقال المقدم الدكتور عبدالله يوسف السويدي نائب مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، إن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادثين إلى الانشغال عن الطريق أثناء القيادة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

ودعا السويدي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والوقوف في مكان مناسب لا يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، وعدم الانشغال أثناء القيادة، واختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.