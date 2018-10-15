تأييد الحبس والغرامة لعربي تعدى على خصوصية ممثلة إماراتية مشهورة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكما بالحبس لمدة 3 أشهر والغرامة 20 ألف درهم لرجل عربي الجنسية، لقيامه بالتعدي على خصوصية ممثلة إماراتية مشهورة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، كما أمرت المحكمة بمحو المعلومات وإعدامها، مع إلزامه بالرسوم القضائية، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، تبدأ مع تاريخ صدور الحكم النهائي.

وأشار المحامي علي المنصوري بان موكلته، ستباشر في إجراءات رفع دعوى تعويض إمام المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بتعويض مالي عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، موضحاً ان موكلته تعتبر من كبار الممثلات، حيث شاركت في مجموعة من الاعمال الدرامية على الساحتين الخليجية والعربية.

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم إلى القضاء بعد قيامة بنقل صور الممثلة الفوتوغرافية، ووضعها في مقطع فيديو وعرضه على موقع "يوتيوب"، ما تسبب في التشهير بالشاكية وتعريضها للسب والقذف من قبل اشخاص آخرين، لتتقدم الممثلة الإماراتية عبر المحامي علي المنصوري بدعوى قضائية تتهم فيها الشاب العربي بارتكاب احدى جرائم تقنية المعلومات، ليتم احالته الى المحكمة المختصة.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد قضت بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، كما أمرت بإحالة مطالبات التعويض التي تطالب بها الممثلة إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها.