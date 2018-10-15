محاكمة خادمتين سرقتا مجوهرات ونقوداً

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، خادمتين آسيويتين، لاتهامهما في جريمتي سرقة «مبالغ مالية ومجوهرات»، منفصلتين، من منزلي مخدوميهما. وقالت النيابة إن إحدى الخادمتين سرقت مجوهرات مختلفة، وساعات ثمينة من منزل مخدومتها الآسيوية، تقدر قيمتها بنحو 60 ألف درهم، مستغلة خروج الأسرة إلى مدينة العين لقضاء إجازة قصيرة، دون إقفال باب «دولاب» الملابس، قبل أن تهرب من المنزل، ويصار إلى إبلاغ الشرطة بعد عودة الأسرة إلى المنزل، واكتشافها اختفاء المفقودات.

وفي القضية الثانية، أوضحت النيابة أن الخادمة سرقت من منزل مخدومها الخليجي 17 ألف يورو ومجوهرات مذهّبة وساعات، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 42 ألف درهم، وخبأتها في السقف المستعار لغرفتها وداخل إحدى البطانيات، مشيرة إلى أن المجني عليه نقل المتهمة للعمل في منزل آخر للعائلة، واكتشف لدى دخوله إلى غرفتها وتفتيش المكان، قيامها بسرقة عدة منقولات عائدة لهم، قبل أن تعترف بعملية السرقة من حقائبهم، والاستعانة بأحد السائقين- الذي كان يعمل لدى العائلة نفسها وهرب بعد وقوع الجريمة -من أجل تحويل المبالغ إلى موطنها، مقابل حصوله على نصيب من المبلغ المُحوَّل.