يسرق ضحاياه ببطاقة عسكرية للغير

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس مندوبا آسيويا بتهمة حجز 3 أشخاص من جنسيته، بانتحال صفة رجال الشرطة، وصحب ذلك استعامل القوة بإرغامهم على الركوب في سيارته، إضافة إلى تهمة استعمال محرر رسمي وهو بطاقة عسكرية باسم الغير، وعرضها على المجني عليهم مدعيا أنه صاحبها.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الشروع في الاستيلاء لنفسه على 20 ألف درهم من المجني عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن وعدهم بمساعدتهم في إلغاء المخالفات المترتبة عليهم والمتعلقة بالإقامة وشؤون الأجانب، مقابل حصوله على المبالغ المذكورة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليهم وحملهم على تسليمه المبالغ المالية، إلا أنه إثر الجريمة قد أوقف لسبب لا دخل للمتهم فيه وهو اكتشاف أمره من قبل احد المجني عليهم.