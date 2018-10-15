3 سنوات حبساً لعصابة سرقت 7 ملايين درهم من شقيقين

المصدر: دبي - رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، عصابة مكونة من 11 شخصاً من جنسيات عربية خليجية وعربية وآسيوية بالحبس 3 سنوات، وإبعاد البعض منهم، لثبوت تورطهم بسرقة 7 ملايين درهم من شقيقين آسيويين، بعد إيهامهما بعقد صفقة بيعهما عملات رقمية.

وأظهرت هذه الجريمة التي وقعت في أبريل الماضي، أن أفراد العصابة اتفقوا مع المجني عليهما، من خلال أحد السماسرة، على بيعهما 200 عملة رقمية، مقابل 7 ملايين درهم، مثلما اتفقوا معهما على إتمام الصفقة في أحد المكاتب داخل بناية في دبي، وهو المكان الذي وقعت فيها جريمة السرقة بعد الاعتداء عليهما وتهديدهما.

وأفاد أحد المجني عليهما في تحقيقات النيابة العامة، بأنه توجه مع شقيقه إلى المكان المتفق عليه، لتخليص معاملة البيع والشراء، وبحوزتهما المبلغ «المسروق»، ليتفاجآ، بأنهما ضحية جريمة احتيال وسرقة، حيث تعرضا للاعتداء والتهديد من قِبَل أفراد العصابة، التي ادعى عدد منها بأنهم من أفراد التحريات.

وأخبروهما بأنهما يعقدان صفقة غير مشروعة في الدولة، وليست قانونية، وطلبوا منهما التوجه إلى مركز الشرطة، قبل أن يعتدوا عليهما بالضرب والسلاح الأبيض، ويسرقوا منهما المبلغ المذكور.