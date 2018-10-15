المؤبد لعامل قتل مسؤوله بعد رفضه السماح له بمغادرة الدولة

المصدر: دبي - رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، عاملاً آسيوياً بالسجن المؤبد والإبعاد، لإدانته بقتل مسؤوله في العمل طعناً بسكين داخل مقر سكن الشركة في منطقة جبل علي الصناعية الثالثة في ديسمبر الماضي، وذلك بعد خلافات بينهما حول مسائل تتعلق بالعمل والسكن، ورفض الأخير السماح له بمغادرة الدولة.

كما دانت «الجنايات» القاتل نفسه بالشروع في قتل شخص آخر بأن حاول توجيه عدة طعنات إليه بذات السكين التي قتل بها المجني عليه الأول، «قاصداً من ذلك إزهاق روحه»، إلا أن جريمته لم تكتمل بعدما لاقى مقاومة شديدة من المجني عليه الثاني الذي تمكّن من السيطرة عليه وإسقاط السكين من يده وشل حركته.

وبحسب أوراق القضية فقد اعترف الجاني البالغ من العمر 25 عاماً بأنه طلب من مسؤوله في العمل قبل أسبوع من وقوع الجريمة أن يسمح له بمغادرة الدولة بعد خلافات تتعلق بالسكن وظروف العمل، إلا أن الأخير لم يستجب، وفي يوم الواقعة كرر طلبه مرة ثانية فأجابه بالرفض والنهر، عندها غضب واستخدم السكين التي كان يخفيها داخل ملابسه وقتله بعدة طعنات.