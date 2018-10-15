تُتهم بالسرقة بعد تكريمها

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تواجه سيدة عربية تعمل في إحدى المؤسسات بالشارقة تهمة سرقة مبلغ مالي 700 درهم، حيث واجهتها الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة بالتهمة لكنها أنكرتها، وأكدت أن ما حدث خطا غير مقصود، فيما ترافع المحامي الموكل بالقضية شفاهة مؤكدا براءة موكلته من التهمة المسندة إليها مستندا الى عدة نقاط؛ أبرزها أن الموظفة مشهود لها بالكفاءة وحسن السيرة ولا يوجد في سجلها أية مخالفات تذكر، إضافة إلى تكريمها بعد الواقعة بشهرين على الأداء المتميز، لافتا إلى أن إدارتها قامت بتوجيه إنذار لها ومخالفتها إداريا على الواقعة ذاتها لتفاجأ بعد ثلاثة أشهر بتحريك قضية جنائية بحقها.

الهيئة القضائية أجلت النظر في القضية لاستدعاء الشهود والاستماع لأقوالهم في 4 نوفمبر المقبل.