شرطة أبوظبي توعي السائقين بإجراءات الوقاية في الضباب

المصدر: أبوظبي - البيان

كثفت شرطة أبوظبي التوعية الميدانية بالإجراءات الوقائية أثناء الضباب للسائقين في القطاعين العام والخاص، من خلال إرسال رسائل إرشادية وعرض أفلام توعية، لنشر الثقافة المرورية والحد من الأخطاء التي يرتكبها قائدو المركبات أثناء الضباب.

ويأتي نشر الإجراءات الوقائية في إطار التوعية الاستباقية التي يتم تنفيذها قبل التغيرات الجوية فعلياً، من خلال اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، ومديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة لحث السائقين على عدم استخدام الأضواء التحذيرية الرباعية أثناء السير.

كما ركزت الرسائل على تذكيرهم بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقوف وعدم السير في حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادي حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، وعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر في حالة عدم وضوح الرؤية.

وحثت شرطة أبوظبي الجهات كافة على تعزيز الجهود المبذولة، لزيادة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الضباب، والالتزام بفحوى الرسائل الإرشادية التي يتم بثها من خلال الكبائن الذكية والاسترشاد بالعلامات الأرضية البيضاء على الطريق أثناء تشكل الضباب.