وفاة متسابق في حلبة أم القيوين للسيارات

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

توفي مواطن في العقد الثاني من العمر مساء أول من أمس ، في حلبة نادي الإمارات للسيارات في أم القيوين.

وقال العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن إدارة العمليات تلقت بلاغاً عند 10 والربع مساءً، يفيد بوقوع حادث تصادم وتدهور داخل حلبة نادي الإمارات للسيارات بأم القيوين، وفور تلقي البلاغ، توجهت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني والدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحادث وقع أثناء التسابق بين مركبتين، ما أدى إلى انحراف مركبة المتوفى، وصدم الحاجز وتدهور المركبة، فتم نقل الشخص إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين، ونوه مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين، بضرورة التأكد من كافة الاحتياطات اللازمة، والتي تضمن السلامة للمتسابقين، وتقيهم شر التصادم.