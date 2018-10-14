صبغة شعر تحرق رأس سيدة ورقبتها

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تعرضت سيدة خليجية لحروق في الرقبة والرأس، نتيجة وضع عاملة في صالون تجميل بالشارقة مادة مجهولة «صبغة» على شعرها، حيث تقدمت على الفور ببلاغ للشرطة، مصطحبة معها تقريراً طبياً، يفيد بإصابتها بحروق في مناطق متفرقة من جسمها، تركزت في الرقبة والرأس.

ونظرت محكمة جنح الشارقة القضية، ووجهت للعاملة في صالون التجميل، وهي من الجنسية الآسيوية، تهمة التسبب «خطأ» بحروق لسيدة خليجية حضرت إلى الصالون لعمل صبغة لشعرها، وبعد أن قامت المتهمة التي مثلت أمام المحكمة، بوضع الصبغة، شعرت السيدة بالآم شديدة، استدعت ذهابها إلى المستشفى، ليتبين أن الحروق التي لحقت بها نتيجة الصبغة التي تم استخدامها من قبل الصالون.

المتهمة أنكرت ما جاء في أمر الإحالة، وذكرت أن المشتكية حضرت إلى الصالون، وأنها قامت بعملية الصبغ بناء على طلب الزبونة، مستخدمة نوعاً متعارفاً عليه ومشهوراً، يتم استخدامه لجميع الزبائن، ولم يسبق أن حدث أمر مماثل، لافتة إلى أن المشتكية خرجت من الصالون بحالة جيدة، ولم تعانِ من أي مشكلة، فيما قال القاضي للمتهمة، إن تقرير الطب الشرعي يفيد بأن المادة التي وضعت للسيدة، تسببت لها بحروق بالرأس والرقبة والأذنين، وعليه، تم تأجيل النظر في القضية لدعوة المجني عليها والاستماع إلى أقوالها ومواجهتها بالمتهمة.