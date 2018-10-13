«جنح الشارقة» توجه لزائر عربي تهمة السرقة بالإكراه

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

وجهت محكمة جنح الشارقة لرجل عربي الجنسية يبلغ من العمر 50 عاماً، دخل إلى الدولة بتأشيرة سياحية، تهمة السرقة بالإكراه، بأن قام بانتشال حقيبة من المركبة ليلاً وفرّ هارباً.

واعترف المتهم بما نسب إليه وقال: إنه دخل الدولة بشكل رسمي من خلال تأشيرة سياحية، وبعد مضي 17 يوما أقدم بتاريخ سابق على الـ22 من سبتمبر الماضي من العام الجاري على سرقة حقيبة يد وطلب من القاضي الرأفة به وعليه حجزت القضية للحكم فيها.

كما نظرت قضية سرقة محتويات مركبات المتهم فيها شاب عربي وجهت له أربع تهم الأولى كسر زجاج مركبة متوقفة وسرقة ما بداخلها، وقضية مماثلة في منطقة أخرى.

حيث وجد مركبة في وضعية التشغيل فعمد إلى سرقة منقولات تعود لأحد الأشخاص، فيما القضيتان الثالثة والرابعة بنفس الطريقة والأسلوب، حيث يعمد المتهم إلى كسر زجاج المركبة بعد أن يلاحظ أن بداخلها مقتنيات كهاتف أو جهاز كمبيوتر وغيرها ويفر بعد ذلك هارباً.

المتهم قال: إنه محكوم في القضية الأولى ويقضي عقوبة بالسجن، وإن السرقات الثلاث المتهم بها تمت وهو داخل التوقيف ولا يعلم عنها شيئاً فيما طلب القاضي مخاطبة المؤسسة العقابية في الشارقة لتزويدها ببيانات مدة توقيف المتهم وعليه تم تأجيل النظر فيها.