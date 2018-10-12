ضبط 60 مركبة لا تحمل لوحات في "عزب" بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت إدارة الدوريات الخاصة، بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، 60 مركبة لا تحمل لوحات أرقام، يقودها أشخاص بدون رخص قيادة، في عدد من "العزب "بأبوظبي، معرضين حياتهم والآخرين إلى مخاطر وقوع الحوادث نتيجة لهذه السلوكيات غير المسؤولة.

ضبط 60 مركبة لا تحمل لوحات في "عزب" بأبوظبيhttps://t.co/rrII09yIhO#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VfxtXW4bdd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وأفادت الإدارة بضبط تلك المخالفات من قبل عناصر دورية الدراجة النارية الأمنية، أثناء تنفيذ مهامها في منطقة الاختصاص التي تشمل "العزب" لردع من يخالف القانون، والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وتوجيه الأفراد إلى السلوكيات الإيجابية، والتواصل معهم على نحو يسهم في جهود شرطة أبوظبي، في الحد من الجريمة وتحسين مؤشرات السلامة المرورية.

وتسهم الدراجات في تقليل وقت الاستجابة للبلاغات وتقديم الخدمات للجمهور، وتعزيز تواجد عناصر الشرطة في الميدان، وهي مزودة بالوسائل اللازمة للعمل ويتوافر فيها طفاية حريق وأدوات سحب المركبات العالقة في المناطق الرملية والبعيدة، وخدمة تزويد الإطارات بالهواء إضافة إلى القيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ.