الحبس عاماً لسارق أرقام الهواتف المميزة

المصدر: الشارقة ــ نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة، بحبس شاب عربي الجنسية يعمل في مؤسسة الإمارات للاتصالات كمهندس للشبكات في فرع مشيرف بعجمان، عاماً، وإبعاده عن الدولة بعد ثبوت إدانته بالاستيلاء على أرقام هواتف متميزة عن طريق الحيلة، مستغلاً وظيفته..

وقال شاهد الإثبات، وهو مدير الشؤون الإدارية والقانونية في اتصالات، إن الأمر تكشف خلال التدقيق على المعاملات واستدعاء المدان لتحقيق داخلي أجرته الشؤون القانونية معه، حيث أدلى باعترافه وشرح كيفية دخول نظام المبيعات، وأنه حصل على كلمة السر والمستخدم من موظف سابق، وعليه، تم تحويل الأرقام المميزة باسمه..

وذكر مدير الشؤون الإدارية والقانونية في اتصالات، أن المدان يعمل في المؤسسة منذ سنوات، وبخصوص الواقعة، فإن مذكرة داخلية وردت له، متضمنة اعترافاً شخصياً من المتهم، بأنه يعمد إلى أخذ أرقام هواتف متميزة، سواء كانت جديدة معروضة للبيع أو مقطوعة مؤقتاً عن الخدمة، مستغلاً وظيفته وحدود صلاحياته.

بأن دخل على نظام خاص بقسم المبيعات، ليس من صلاحياته الولوج إليه، مستخدماً كلمة سر واسم مستخدم تعود لموظف آخر ترك العمل منذ فترة، واختار ثلاثة أرقام مميزة، بغرض بيعها، مستغلاً علاقته وصداقاته مع موظفين في قسم المبيعات، موضحاً أنه تمكن خلال عشرة أشهر من تسجيل ثلاثة أرقام باسمه، وأنه بالتحري، تم رصد رقم هاتف باسم المدان، وهو أمر مخالف للأنظمة المعمول بها.

المدان اعتصم بالإنكار، موضحاً أن تحويل الرقم باسمه يحتاج إلى تفعيل عبر نظام معين، وأن هذه الأرقام لم تُفعّل له، كما قال إنه يعمل في المؤسسة منذ سنوات، وإنه اشترى رقماً ودفع ثمنه، فيما زميل له طلب منه وضع الرقم الآخر باسمه إلى حين نقله له، ولكنه لم يستولِ عليها.