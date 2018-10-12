النظر في قضايا «تحسين معصية» وسرقة محتويات مركبة

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

حجزت محكمة جنح أبوظبي قضية رجل خليجي الجنسية، وامرأة عربية الجنسية متهمين بالقيام بفعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، إضافة إلى الاعتداء المتبادل إثر مشاجرة بينهما وشرب الخمر للحكم في 16 من أكتوبر الجاري.

وأفاد المتهم خلال دفاعه عن نفسه بأن وجوده مع المرأة في الغرفة الفندقية لمدة 3 ساعات بدون صلة شرعية بينهما، يعود لتبادل النقاشات والحديث بينهما فقط .

وطالب المتهم ببراءته من التهم المسندة إليه، موضحاً أن لديه أبناء يود رؤيتهم، بينما تنازل الطرفان عن دعوى الاعتداء والضرب المتبادل بينهما.

كما حددت محكمة جنح أبوظبي يوم 17 من الشهر الجاري موعداً للحكم في قضية رجل عربي متهم بمحاولة سرقة سيارة وما بداخلها من محتويات ومقتنيات تعود لامرأة خليجية حيث تم ضبطه متلبساً، بداخل السيارة.

وأنكر الرجل خلال الجلسة التهمة المسندة إليه، موضحاً أنه بعد مغادرته لمنزل أحد أصدقائه، شعر بالتعب والإرهاق الشديدين، حيث شاهد نوافذ السيارة مفتوحة ليقترب منها، ويدخل يديه من النافذة ليتمكن من فتح الباب، بهدف أن يستلقي في السيارة ويرتاح لمدة 15 دقيقة إلى حين يستعيد عافيته.