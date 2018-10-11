محاكمة 15 آسيويا قتلوا ابن موطنهم داخل شقة

المصدر: ■ دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، عن جريمة قتل آسيوي، وقعت في يونيو الماضي داخل شقة لممارسة الرذيلة بذريعة «التدليك».

موضحة ان أحد جيران الشقة، هو الذي «فضح» المتهمين، عندما سارع إلى إبلاغ الشرطة، بعد ملاحظة تحركات غريبة في ممر البناية لدى عودته إلى شقته، وخروجِ المتهمين البالغ عددهم 15 شخصا من تلك الشقة بطريقة مريبة، بينهم أشخاص كانت أياديهم وملابسهم ملطخة بالدماء.

وبينت النيابة أن المتهم الرئيسي بالقتل العمد للمجني عليه، هو زائر آسيوي قدم إلى الدولة قبل يوم من وقوع الجريمة، وزار الشقة المذكورة بهدف «ممارسة الرذيلة»، قبل أن يطعن المجني عليه وهو آسيوي بسكين احضرها من مطبخ الشقة، ويجهزَ على روحه على الفور، إثر خلاف نشب بينهما، وتبادل للضرب والشتم.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني في هذه القضية وهو زائر آسيوي، شرع مع المتهم الثالث وهو صديق «القاتل» بإخفاء جثة المجني بوضعها داخل كرتون وضعاها داخل عربة نقل تمهيدا لإخراجها من الشقة والتخلص منها دون كشف الجريمة، إلا أن تدخل «الجار» واتصاله بالشرطة حالا دون تنفيذ مخططهما.

وقالت النيابة العامة إن الشرطة توجهت إلى مسرح الجريمة بناء على البلاغ الذي قدمته ابنة الجار، واقتحمت الشقة وعثرت على جثة المجني عليه في كرتونة كانت محمولة على العربة، بعد أن استمعت إلى أقوال الجار حول مشاهداته بشأن الواقعة.