يوزع المخدرات مقابل حصوله على كلغم من الكمية

المصدر: ■ أبوظبي ـــ موفق محمد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام شاب عربي، بحيازة 20 كلغم من مخدر حشيش للاتجار فيها، حيث يعمل المتهم مع أحد تجار المخدرات الكبار خارج الدولة.

ويقوم بتسليم البضاعة للمروجين، مقابل الحصول على كيلو غرام من الكمية لنفسه، ووجهت المحكمة للمتهم، تهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار فيها، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري للمرافعة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام أحد تجار المخدرات الكبار خارج الدولة، بالتواصل مع أحد المصادر السرية للشرطة، والاتفاق معه على أن يبيع له كمية من المخدرات، حيث إن هذا التاجر معروف عنه نشاطه الإجرامي، ووجود أتباع له داخل الإمارات، يقومون باستلام المخدرات وتخزينها وتوزيعها على المروجين.

وخلال الجلسة، ناقش دفاع المتهم، شاهد الإثبات في القضية، حول كيفية معرفتهم بالمتهم وظروف وملابسات القبض عليه، وأفاد الشاهد بأنه بعد تواصل تجار المخدرات الموجود بالخارج مع المصدر السري، تم الاتفاق على شراء 20 كلغم من مخدر الحشيش، ورفض التاجر الإفصاح عن طريقة التسليم والشخص المسؤول عن تسليم البضاعة إلا قبل موعد التسليم بساعات.

وقال كان الاتفاق على 20 كلغم، ولكن التاجر أبلغ المصدر السري أن الكمية التي سيتم تسليمها هي 19 كلغم فقط، والكيلو غرام المتبقي سيأخذه الشخص المسؤول عن التسليم، مشيراً إلى أنهم فور إبلاغ التاجر باسم ورقم الشخص الذي سيقوم بالتسليم، تم استصدار إذن من النيابة لاستكمال الأشكال القانونية للقضية.