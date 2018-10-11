شرطة أبوظبي تنفي صحة عملية خطف طفلة على يد خادمة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

نفت شرطة أبوظبي، صحة عملية خطف طفلة مواطنة من قبل امرأة أفريقية، كان تم تداول مشاهد مصورة في مقاطع فيديو عنها تنافي الحقيقة.

واستدعت شقيقتين خليجيتين، وأحالتهما إلى نيابة الأسرة، بعد أخذ إفادتهما، على خلفية اشتراكهما في تصوير الفيديوهات قصيرة المدة، وتضمنّ محتواها شرائط إخبارية لمعلومات غير صحيحة، جرى نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا العقيد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، الجمهور، إلى التحلّي بالوعي المجتمعي، وحذّر من تناقل الفيديوهات أو الصور أو الأخبار التي تمس أمن المجتمع، وتخلق ضرراً بالمصلحة العامة.

حرص وأكد حرص شرطة أبوظبي على ملاحقة كل من يُنسب إليه نشر ادعاءات باطلة، وينشرها أو يعيد نشرها عبر تطبيقات التراسل الفوري، أو بأي وسيلة إلكترونية كانت، موضحاً أنها تندرج ضمن قانون إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات.

وكان قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في «المديرية»، تلقى بلاغاً من نيابة الأسرة بأبوظبي، يفيد باستدعاء وإحضار من قام بتصوير ونشر الفيديوهات، التي حملت مضامين ضارة، وشائعات عن عملية خطف طفلة، خلافاً للحقيقة.

وأوضحت تحقيقات الشرطة، أن الموضوع لا يغدو كونه خلافاً متفاقماً بين شقيقتين من طرف، إحداهما تبلغ 33 سنة والأخرى 26 سنة، وعاملة منزلية من الطرف الآخر، كانت تحمل طفلة في شارع عام في مدينة الشامخة بأبوظبي، اعتقدت الشقيقتان للوهلة الأولى أنها عملية خطف، بسبب شدة بكاء الطفلة، حيث قامتا بإيقاف العاملة بعد الاتصال بالشرطة، واستنجدت إحداهما بأحد الأشخاص المارين، تبيّن في ما بعد أن العاملة كانت بجولة تنزهية للترفيه عن الطفلة، بإيعاز من والدة الأخيرة.