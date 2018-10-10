حجز الحكم في اتهام شخص بالشروع في قتل آخر داخل مطعم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، قضية خليجي متهم بالشروع في القتل إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر بأحد المطاعم في مدينة ابوظبي، للحكم في 31 أكتوبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى حدوث مشادة كلامية في أحد المطاعم بين المتهم والمجني عليه، ناتجة عن خلافات سابقة بينهما تطورت إلى مشاجرة أدت إلى إحداث إصابات بليغة في جسد المجني عليه، وفقا لتقرير الطب الشرعي.

ودفع محامي الدفاع عن المتهم بانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل لانتفاء القصد الجنائي، حيث لم يقصد إزهاق روح خصمه، وانتفاء النية لذلك، لكون ما حدث دفاعا عن النفس، موضحاً أن موكله أصيب بعدد من الكدمات نتيجة لتعرضه للضرب من قبل الطرف الآخر، اذ لم تكن لديه وسيلة لضمان حياته وسلامة جسده الا عبر الدفاع عن نفسه، والذي يؤكد بأنه لم يترصد أو ينوي أو يشرع بالقتل.

وأشار خلال مرافعته إلى أن المجني عليه لديه سوابق في جرائم الاعتداء على النفس، حيث استندت التحقيقات على أقواله برغم أنه خصم للمتهم، لافتاً إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المسجلة لكاميرا المطعم، أوضحت اقتراب المجني عليه من المتهم الجالس في إحدى الطاولات، وإمساكه من يده بهدف سحبه للخارج، مما يوضح عدم وجود نية مسبقة للمتهم بالاعتداء.

وطالب محامي الدفاع ببراءة موكله عن التهمة المسندة إليه ، واحتياطيا تغيير قيد الوصف من الشروع في القتل إلى الاعتداء على سلامة الجسد وفقا لما نصت عليه مواد قانون العقوبات الاتحادي .