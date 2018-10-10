إعلان على موقع تواصل يبرئ خادمة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تقدم رب أسرة بطلب لإسقاط تهمة سرقة خاتم ذهبي ثمين عن خادمة آسيوية تعمل لدية بعد أن اكتشف عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن الخاتم معروض للبيع، وان صاحب إعلان العرض إحدى الخادمات التي كانت تعمل لدية وغادرت الدولة إلى وطنها الام.

وخلال نظر القضية أمام محكمة جنايات أبوظبي اليوم، أفاد الشاكي أن المتهمة الماثلة أمام المحكمة ليست السارقة للخاتم وهي بريئة من الاتهام الذي نسبه لها سابقاً، موضحاً أن السارق خادمة أخرى كانت تعمل أيضا لدى العائلة، وعادت إلى بلادها بعد أن قام بسداد كافة مصاريف سفرها، وأعادها إلى وطنها الام.

واشار إلى أنه فوجئ خلال ارتياده لمواقع التواصل الاجتماعي، بقيام المتهمة الأخرى في موطنها، بالإعلان عن إمكانية رهن الخاتم الذهبي، الذي يعود إلى العائلة، مؤكداً بانه باشر حاليا في تنفيذ الإجراءات القانونية التي تضمن حصوله على حقه إثر السرقة.